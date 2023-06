Guy Roux | la storia dell’Auxerre

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il calcio di una volta, quello che spesso si trovano a rievocare attempati amanti di questo sport, il cosiddetto “calcio romantico”, è fondato, oltre che su partite epiche, eroiche, su personaggi veri eroi del calcio, sulle bandiere che hanno caratterizzato questa o quella squadra, ne hanno vissuto i colori come una seconda pelle, l’incarnato rosso, nero o azzurro, o mescolati tra loro, da portare orgogliosi a sempiterno simbolo. A chi si accosta il nero e azzurro dell’Inter, se non a Javier Zanetti ora e prima ancora a Giacinto Facchetti? Come non identificare il rosso e il nero del Milan con i Maldini, Cesare e Paolo, vera dinastia, o con Gianni Rivera? Se dici Roma, poi, inevitabilmente dici Francesco Totti, o se dici Juventus la memoria non può non correre a Giampiero Boniperti o ad Alessandro Del Piero. Tralasciando quei due o tre che simboleggiano il calcio stesso, senza ...

