Guardiola | «Mi dispiace tanto per l’arbitro Taylor Spero non succederà di nuovo»

(Di venerdì 2 giugno 2023) In occasione della finale di Fa Cup domani alle 16 tra City e United, Pepha parlato dell’importanza di questa partita, che rappresenta anche il derby di Manchester: «È la finale della Fa Cup ed è un piacere essere qui. Dovrebbe essere un bene per noi se dobbiamo pensare a cosa dobbiamo fare per vincere una partita, nulla cambia per analizzare la forza dei nostri avversari e le debolezze che hanno. È una partita di calcio, non possiamo controllare ciò che accade fuori. Una finale è speciale per sé, lo United negli ultimi quattro, cinque sei mesi è diventat0 una squadra completamente diversa. Dall’inizio della stagione è diverso e sono migliorati. È lo United, i giocatori hanno sempre avuto grande qualità». Su quanto accaduto alin aeroporto dopo la finale di Europa League,ha ...

... Pep, che ha parlato ai microfoni di Calcio e Finanza. "Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mimolto per Anthony Taylor. Mi auguro che non accada più. Non c'è ...' Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mimolto per Anthony Taylor'. Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pepche ha espresso la sua solidarietà all'arbitro inglese della finale di Europa League, circondato e ...... 'Miper Eugenio, perché è stato capitano e bandiera di questa squadra e ora sta provando ... visto l'avvento di proprietà straniere, e sono stato anche a Manchester da. Non è un ...

GUARDIOLA: "MI DISPIACE PER TAYLOR, SPERO NON ACCADA DI NUOVO" - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - LONDRA, 02 GIU - Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United, parla anche dell'aggressione subita da ...L’allenatore del Manchester City ha commentato la vicenda Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup contro lo United. Nell’occasio ...