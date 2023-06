Pep, allenatore del Manchester City , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup nel derby contro il Manchester United: " Una finale ha sempre un valore speciale di per ...... non muovetevi') è unforte e chiaro. I giocatori del Cosenza faticano ad esultare perché ... diverse promozioni, campioni straordinari per un club di provincia (Hagi,, Pirlo, Toni, ...Commenta per primo ' Pep, attento all'Inter '. Ilperin vista della finale di Champions League tra il suo Manchester City e l' Inter , il prossimo 10 giugno a Istanbul, arriva da chi il tecnico catalano lo conosce bene: Sergio ...

Guardiola, messaggio di solidarietà all’arbitro Taylor per l'aggressione Corriere dello Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di FA Cup nel derby contro il Manchester United: "Una finale ha sempre un valore speciale di pe ...In tanti in queste ore stanno esprimendo la propria vicinanza all'arbitro Taylor, aggredito insieme alla sua famiglia all'indomani della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Tra ...