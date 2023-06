GTWC Europe | Pre Qualifying Paul Ricard | Mercedes si conferma | BMW insegue

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/) ottengono il giro migliore al termine della seconda sessione di prove libere della 1000km del, secondo atto del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. La squadra francese primeggia nella serata francese precedendo la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport e la vettura gemella #89. CSA Racing #888 (Audi) e GetSpeed #777 () concludono nell’ordine, rispettivamente in quarta e quinta piazza. Ottimo inizio anche per McLaren, discreta sessione da parte di Porsche e Ferrari con la performante 296 che a metà maggio ha vinto la 24h del Nürburgring. BMWcome in mattinata. ROWE Racing e WRT, compresa la M4 GT3 di Valentino Rossi, restano alle spalle dei rivali alla ...