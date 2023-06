Gramellini lascia la Rai | viale Mazzini perde un altro cantore della globalizzazione accelerata

"Prima di piangere qui...":, lo sfogo in diretta diventa un caso in RaiCosì Massimofirma di punta del Corriere, ha deciso di passare a LA7 e non proseguire con il suo programma in prima serata su Rai 3 'Le Parole'. Il suo contratto era scaduto, ma in Rai l'...Il conduttore Massimo, dal 2013 al 2016 anche a Che tempo che fa con Fabio Fazio Sul Corriere della Sera, il giornalista tiene infatti la rubrica "Il caffè di Massimo" . Stando ...

Gramellini "martire" lascia la Rai e va a La7 ilGiornale.it

Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, c'è aria di addio alla Rai anche per Massimo Gramellini: cosa ha detto a Le Parole ...Un altro pezzo della Rai di sinistra se ne va. Massimo Gramellini ha deciso di lasciare la tv pubblica, seguendo la scia di Fabio Fazio e Lucia Annunziata e di quelli che non si sentono di lavorare in ...