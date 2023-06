(Di venerdì 2 giugno 2023) "Sugli interventi per la scuola ho più volte sottolineato l'inutilità di guardare cosa succede agli emendamenti parlamentari, alimentando tensioni senza senso". L'articolo .

... la programmazione delle re - internalizzazioni dei servizi sanitari dati in appalto, i percorsi di stabilizzazione dei precari e l'utilizzo fino al completodi tutte le...In secondo luogo, dopo l'delledei vincitori del concorso ordinario 2016, le immissioni in ruolo avverranno: dalledel concorso straordinario 2018 nel limite ...... il reintegro dei docenti e dei dirigenti licenziati assunti con riserva; le modifiche al concorso riservato facenti funzioni DSGA; la proroga della validità o messa addelle...

Graduatorie ad esaurimento per gli idonei dei concorsi ordinari. Pittoni: “C’è accordo con Bruxelles, ma la norma non sarà inserita nel Decreto Pa” Orizzonte Scuola

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - "Abbiamo ottenuto l'Osservatorio sul personale sanitario. Da adesso in poi i direttori generali dovranno rendicontare, in una triangolazione che vede presenti la Regione e le ...Assunzioni scuola 2023, sono 75mila i posti vacanti tra insegnamento comune e sostegno secondo le stime dei sindacati: al netto dei movimenti degli insegnanti per la mobilità, le cattedre vacanti cost ...