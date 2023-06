GP Spagna | FP1 | 1 - 2 Red Bull | Ferrari testa la SF - 23 aggiornata

Ottava la Ferrari di Leclerc, nona quella di Sainz. BARCELLONA () - Max Verstappen è risultato il più veloce nel corso dellein vista del Gp diin programma domenica sul circuito di Barcellona. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso in 1'14"606, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez (+ 0"768) e l'...Una condizione che ha influito sul risultato finale di questa. Settima la prima Ferrari, ovvero ... teatro del prossimo Gran Premio di. Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo ...I tanti agognati aggiornamenti sono arrivati, ma per lesono stati montati solamente sulla vettura di Carlos Sainz . Lo spagnolo è andato in vista con tutti gli aggiornamenti portati in, ...

F1 | GP Spagna - Segui con noi la cronaca in diretta delle FP1 ... F1inGenerale

Alessandro Secchi | Ancora Red Bull. Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Spagna 2023. Il campione del ...La sessione di FP1 del GP di F1 di Spagna 2023 si è conclusa con Red Bull davanti e Ocon terzo. Ottavo e nono i due ferraristi, Leclerc su SF-23 vecchia davanti a Sainz, sulla nuova "versione B" ...