“Governo neofascista”. Stop per due navi Ong dei migranti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sea Eye e Mare*Go fermate, rispettivamente, a Ortona e Lampedusa per la violazione dei decreti Piantedosi sui

... un intervento autoritario compiuto da forze politiche disostenute dalle Forze Armate e ... MSI compreso, della destra[...]". Intorno alla seconda metà degli anni '70, un pezzo del ...... furono riconosciuti colpevoli e condannati alcuni membri del gruppoOrdine Nuovo. La ... Durante l'udienza, la gup Francesca Grassani , che aveva escluso ilconsiderando "tardiva" la ...... quindi di ispirazione, ed ha vinto le elezioni. Cosa ha fatto - o cosa non ha fatto - ... ma poi chi ubbidisce all'atlantismo finisce sempre al. Non solo in Italia. Le ragioni sono ...

Radici profonde: con l'estrema destra al governo torna l'immaginario ... Domani

Sea Eye e Mare*Go fermate, rispettivamente, a Ortona e Lampedusa per la violazione dei decreti Piantedosi sui migranti ...Israele (Internazionale) In decine di migliaia hanno sfilato a sostegno della comunità Lgbtq+ e contro le posizioni di molti ministri e deputati della maggioranza. Minacce da gruppi anti-gay.. Di Mich ...