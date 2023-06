(Di venerdì 2 giugno 2023)torna tra i convocati della Germania in vista dei prossimi tre impegni amichevoli. Ecco la lista completa dei giocatori convocati dal Commissario Tecnico Hansiper i prossimi tre impegni amichevoli contro Ucraina (12 giugno ore 18), Polonia (16 giugno ore 20:45) e Colombia (20 giugno ore 20:45). GERMANIA, I CONVOCATI DI: C’ÈPortieri: Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp;Difensori: Matthias Ginter, Robin, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Marius Wolf;Centrocampisti: Julian Brandt, Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala;Attaccanti: Florian Wirtz, Timo Werner, Kevin Shade, Leroy Sané, Kai Havertz, Niclas Fullkrug. Inter-News - Ultime ...

Gosens convocato dalla Germania! Le scelte di Flick per le prossime sfide Inter-News.it

