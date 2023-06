Golden Gala | la Kipyegon fa cadere il record mondiale dei 1500 | Kerley vince i 100 in 9' 94

(Di venerdì 2 giugno 2023) La vera Festa della Repubblica del 2 giugno sportivo è a Firenze, davanti ai settemila dello stadio Ridolfi. L'Italia dell'atletica per una notte è ancora grande e alnumero 43 festeggia ...

La vera Festa della Repubblica del 2 giugno sportivo è a Firenze, davanti ai settemila dello stadio Ridolfi. L'Italia dell'atletica per una notte è ancora grande e alnumero 43 festeggia tre successi di specialità con i fiorentini Larissa Iapichino nel lungo, Leo Fabbri nel peso e l'italiano di Cuba Andy Diaz nel triplo, con tanto di record nazionale ...Il fiorentino Leonardo Fabbri vince nel lancio del peso al, che si svolge proprio a Firenze, in uno stadio Ridolfi esaurito. Il pesista azzurro centra la seconda prestazione della carriera con 21,73 e batte i mostri sacri, a partire dalla doppia ...22.03 Atletica,successi di Fabbri e Iapichino AlPietro Mennea pregevoli successi di Leonardo Fabbri, che vince il getto del peso con 21,73m (davanti all'argento di Tokyo Walsh, 21,69m) e Larissa Iapichino, che a Firenze si impone nel ...

La terza tappa della Wanda Diamond League a Firenze regala emozioni straordinarie. Il pubblico si esalta per il record del mondo ottenuto nei 1500 metri dalla keniana Faith Kipyegon (3:49.11), e per i ...Allo Stadio Ridolfi di Firenze è andato in scena il Golden Gala 2023, terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L'Italia ha festeggiato le sp ...