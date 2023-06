Golden Gala Firenze 2023 | Kipyegon record del mondo dei 1500 femminili

Il lancio durante il'Pietro Mennea' Le lettere che compongono il nome di Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell'atletica si fondono in un unico disegno, dando vita così ...La vera Festa della Repubblica del 2 giugno sportivo è a Firenze, davanti ai settemila dello stadio Ridolfi. L'Italia dell'atletica per una notte è ancora grande e alnumero 43 festeggia tre successi di specialità con i fiorentini Larissa Iapichino nel lungo, Leo Fabbri nel peso e l'italiano di Cuba Andy Diaz nel triplo, con tanto di record nazionale ...Il fiorentino Leonardo Fabbri vince nel lancio del peso al, che si svolge proprio a Firenze, in uno stadio Ridolfi esaurito. Il pesista azzurro centra la seconda prestazione della carriera con 21,73 e batte i mostri sacri, a partire dalla doppia ...

(Adnkronos) - Cade un record del mondo al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze 2023: con 3'49''11 la keniana Faith Kipyegon migliora dopo 8 anni il primato dei 1500 metri al femminili che dal 2015 ...