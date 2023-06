Golden Gala Firenze 2023 | Kipyegon record del mondo dei 1500 femminili

Cade un record del mondo alPietro Mennea di Firenze 2023: con 3'49''11 la keniana Faith Kipyegon migliora dopo 8 anni il primato dei 1500 metri al femminili che dal 2015 apparteneva all'etiope Genzebe Dibaba (3'50''...Il lancio durante il'Pietro Mennea' Le lettere che compongono il nome di Roma, i numeri di un anno destinato a essere ricordato e uno dei simboli dell'atletica si fondono in un unico disegno, dando vita così ...La vera Festa della Repubblica del 2 giugno sportivo è a Firenze, davanti ai settemila dello stadio Ridolfi. L'Italia dell'atletica per una notte è ancora grande e alnumero 43 festeggia tre successi di specialità con i fiorentini Larissa Iapichino nel lungo, Leo Fabbri nel peso e l'italiano di Cuba Andy Diaz nel triplo, con tanto di record nazionale ...

Larissa Iapichino si conferma in grande crescita in questa stagione e, dopo la splendida medaglia d'argento agli Europei indoor di Istanbul con 6.97 metri, trionfa per la prima volta in una tappa dell ...Si è concluso con due podi per l’Italia il Golden Gala “Pietro Mennea”, appuntamento valevole per la terza tappa della Diamond League di atletica leggera. Leonardo Fabbri ha esaltato lo Stadio Luigi R ...