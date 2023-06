Golden Gala | Filippo Tortu è quarto nei 200 metri Desalu è settimo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 giugno 2023) Firenze – Sfreccia Erriyon Knighton, da oggi il più giovane vincitore dei 200al, in 19.89 (0.0), terza prestazione mondiale dell’anno. Si presenta primo in curva e in rettilineo scioglie le briglie come di consueto, in uno dei migliori gesti dinamici dell’infinito panorama dei velocisti. Lo statunitense bronzo mondiale lascia la bellezza di treal trinidegno Jereem Richards (20.28) e altrettanti al canadese Aaron Brown (20.31), che precede di un decimoin 20.41, ma chiude davanti a due sprinter da meno-20 secondi, come il cubano mena e il liberiano Fahnbulleh. Faustochiude alposto in 20.90. Squalificato per falsa partenza il dominicano ...