Golden Gala | Fabbri è straordinario nel peso | l’Azzurro vince la gara in casa

(Di venerdì 2 giugno 2023) Firenze – SeDíaz,straripa asua. L’aria fiorentina esalta ancora una volta il pesista azzurro al2023, che centra la seconda prestazione della carriera con 21,73 e batte i mostri sacri, a partire dalla doppia coppia di bi-campioni del mondo, il neozelandese Tom Walsh (21,69) e lo statunitense Joe Kovacs (solo quarto con 21,55), che al quinto turno è stato superato dal ceco Tomas Stanek (21,64). E’ la prima volta che due italiani vincono contemporaneamente in un meeting della Diamond League, per la gioia del pubblico che ha occupato le tribune del Ridolfi con l’atteso sold out. Grande serie di: 21,29, 21,45, nullo, 21,73, due nulli finali. Si prende anche la rivincita rispetto a due anni fa, quando ottenne la miglior misura ma perse nel turno di ...

L'azzurro ha chiuso in 20"41. FIRENZE - Filippo Tortu chiude al quarto posto la gara dei 200 metri del'Pietro Mennea' allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020 con la staffetta 4x100m, taglia il traguardo in 20"41. La vittoria va allo statunitense ...Un lancio in grande stile, avvenuto durante il'Pietro Mennea' nello Stadio Ridolfi di Firenze, alla presenza del presidente di World Athletics Sebastian Coe, il presidente di European ...Ildi Firenze 2023 , terza tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera, si apre nel segno dell'Italia. Andy Diaz vince infatti la gara di salto triplo maschile e lo fa stabilendo il ...

Gela. Direttamente dal Golden Gala “Pietro Mennea” di Firenze, arriva un altro importante traguardo per Salvatore Bianca. Il giovane gelese si è infatti classificato al primo posto nei 100 m nella ...Filippo Tortu non entusiasma ma mette in evidenza qualche piccolo passo avanti rispetto al debutto stagionale sui 200 metri, ottenendo un buon quarto posto sulla pista dello stadio Ridolfi di Firenze ...