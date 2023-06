Golden Gala 2023 | Daisy Osakue settima nel lancio del disco A Firenze vince l’americana Allman

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) La 26ma edizione delPietro Mennea si è aperta allo stadio Ridolfi dicon la gara deldelfemminile, in cui è andato in scena un duello tiratissimo sul filo dei centimetri tra la campionessa olimpica e la campionessa del mondo in carica nell’ambito della competizione valida anche come terza prova stagionale della Diamond League di atletica leggera. Alla fine ha trionfato la statunitense Valarie, medaglia d’oro a Tokyo 2021, grazie ad un 65.96 ottenuto al quinto tentativo che le ha consentito di scavalcare per soli 5 centimetri la rivale cinese Bin Feng. La vincitrice degli ultimi Campionati Mondiali di Eugene si è infatti fermata a 65.91 metri, dovendosi accontentare della piazza d’onore nonostante una serie più costante ...