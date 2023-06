Gli scudetti | il record | i gol | Ibra e il Milan | 10 momenti da ricordare

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il primo passo indietro è lungo 13 anni. Nell'estate 2010, Zlatanhimovic torna ao con un volo nei "giorni del condor": "Stavo per compiere ventinove anni, non avevo tempo per piani a lungo ...

Il primo passo indietro è lungo 13 anni. Nell'estate 2010, Zlatan Ibrahimovic torna a Milano con un volo nei "giorni del condor": "Stavo per compiere ventinove anni, non avevo tempo per piani a lungo ...Pioliavrebbe concesso qualche minuto, ma niente, e quindi c'è ancora mistero su cosa farà il Milan. Possibile un momento dedicato all'uomo degli ultimi due, così come striscioni e canti ...Suo padre ha detto che non aveva bisogno di essere convinto per accettareazzurri. Com'è stato ... Anche se il Napoli dovesse vincere altri 20, rimarrà per sempre il primo campione dopo ...

Restano in Piemonte gli scudetti del Beach Volley La Stampa

(ANSA) - NAPOLI, 02 GIU - Il Napoli gioca la sua ultima partita casalinga: Eav prolunga il servizio lungo le linee ferroviarie che servono lo stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è l'Ente ...Zlatan non riuscirà a recuperare dall'infortunio, ma dirà arrivederci ai tifosi a 41. Il futuro Probabilmente in campo, con il sogno Euro 2024 ...