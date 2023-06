“Gli italiani scelsero la monarchia” | la gaffe dell’inviata del Tg1 nel giorno della Festa della Repubblica è virale

(Di venerdì 2 giugno 2023) “2 giugno 1946 glifurono chiamati a scegliere trala. Buon, oggi è il 2 giugno,”. Così ha detto l’inviata del Tg1 Elisa Anzaldo aprendo il collegamento con la direttacerimonia del 2 giugno all’AltarePatria, proseguendo poi come se nulla fosse la diretta. Unaclamorosa che non è passata certo inosservata al pubblico, anzi, è diventata subitosui social dove, neanche a dirlo, si sono scatenati i commenti. “Avranno fatto il riconteggio delle schede”, scrive un utente. E ancora: “A Re Carlo piace questo elemento”, ...

Il naufragio (con quattro vittime) di una barca piena di agenti dei servizi segretie ... Nome in codice dell'operazione sarebbe 'anti - proliferazione' con l'obiettivo di fermare007 di ...accordi seguono quello del 26 maggio 2023 sul nuovo modello di organizzazione del lavoro che migliora ulteriormente le misure su settimana corta, lavoro agile e flessibilità dell'orario, a favore ...infermieri - spiega Schillaci a Repubblica - mancano in tutta Europa . Per questo stiamo pensando ad accordi con Paesi extraeuropei, che potrebbero metterci a disposizione professionisti già ben ...

Ponte del 2 giugno, Confcommercio: 15 milioni gli italiani in viaggio TGCOM

Approvato un accordo fiscale tra la Casa Bianca e i repubblicani del Congresso. Il presidente statunitense: i senatori di entrambe le parti hanno ...In occasione del round di Misano, quinto appuntamento della stagione 2023 del WSBK, Pirelli celebrerà 20 anni come Fornitore Unico di Pneumatici per tutte le classi del Campionato delle derivate di se ...