Gli 80 anni di Sepe | Napoli in festa per il suo Cardinale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il, Crescenzio, compie 80. La Chiesa diè ine almeno altrettanto quel pezzo di società, qualificata come civile, che nei quattordicidel suo ministero ha avuto la fortuna di conoscerlo apprezzarlo e amarlo per quanto ha fatto nel tentativo di risvegliare le coscienze ed esortare all’azione. Perché pregare fa bene sempre che non ci si dimentichi poi di agire. Partito da Carinaro, in provincia di Caserta, il giovane prete si è fatto notare dalle autorità ecclesiastiche per la sua intelligenza e capacità operativa fino a crescere nella considerazione di Papa Wojtyla al punto da essere stato tra i pochi prescelti a poterlo assistere sul letto di morte. Per il pontefice venuto dalla Polonia aveva organizzato il Giubileo del 2000 ...