Nome in codice dell'operazione sarebbe 'anti - proliferazione' con l'obiettivo di fermaredi uno 'Stato canaglia' della regione del Medio Oriente, non meglio specificato. Questi vorrebbero ...Ora si campa cent'anni, ma per far cosa di Massimo Fini La tragedia Lago Maggiore: il summit degli, i posti segreti, la gita. Ecco cosa sappiamo La versione secondo cuiagenti avrebbero ......7 milioni e da una componente in azioni, pari a 1..660 azioni di nuova emissione di Sciuker, ... Nell'attesa - con il closing e' previsto entro il prossimo mese di luglio -investitori stanno ...

Gli 007 naufragati al lago Maggiore e l’azione segreta contro i traffici di armi strategiche la Repubblica

Le trame della spy-story del Lago Maggiore si infittiscono giorno dopo giorno. Il naufragio (con quattro vittime) di una barca piena di agenti ...Il summit tra uomini dei Servizi segreti italiani e israeliani sarebbe avvenuto prima del giorno nero della tragedia di domenica 28 maggio sul lago Maggiore. Oggetto e luogo dell’incontro: segreti, co ...