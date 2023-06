Giulia Tramontano | la confessione del findanzato e l' ultima menzogna | «L?ho colpita al collo per non farla soffrire» Tenuta nel bagagliaio per giorni

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sabato 27 maggio Alessandro Impagnatiello, trentenne di professione barman, aspetta che la fidanzata, incinta al settimo mese, torni a casa e si organizza. Per ucciderla e far...

Ilary Blasi, relax al parco divertimento con la piccola Isabel: ma c'è il mistero Bastian, Sonia Bruganelli: 'Insegniamo ai figli maschi il rispetto per la vita. E smettiamo di ...AGI - È stato trovato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato Alessandro Impagnatiello, fermato per omicidio, a far trovare il corpo della donna. ' L'ho uccisa ......commosso che Chiara, proprietaria del negozio 'La Birba' specializzato nell'abbigliamento per neonati, ha affidato ieri mattina a Instagram . Una nuova vita stava per arrivare,era ...

Le tappe dell'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello Fanpage.it

L’ultimo contatto con i familiari risale al 27 maggio scorso. Poi la denuncia del compagno trentenne, Alessandro Impagnatiello, ai carabinieri il 29 maggio. Scattano le ricerche. Sembra scomparsa nel ...Come è possibile che nessun inquilino abbia visto Alessandro Impagnatiello spostare il corpo senza vita della compagna incinta di sette mesi Giulia Tramontano per tre rampe di scale nel condominio in ...