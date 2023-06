Giulia Tramontano | il fidanzato Alessandro Impagnatiello ai Pm | ' L' ho uccisa a coltellate per non farla soffrire'

... ma anche dai 'futili motivi' e dalla 'crudeltà', di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso per la morte della fidanzata, incinta di 7 mesi. Biden ...MILANO 'Una faccia d'angelo', 'bellissimo', 'gentile'. È così che viene descritto Alessandro Impagnatiello , il 30enne fermato per l'omicidio della fidanzata, incinta di sette mesi. Nel piccolo Comune di Senago , nel Milanese, dove la coppia viveva, ne parlano tutti come di un 'bravo ragazzo', il classico 'insospettabile': un bel lavoro ...La terribile vicenda di, una giovane di 29 anni uccisa brutalmente dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha scosso profondamente l'Italia intera. Nonostante la speranza di un epilogo diverso, ...

Omicidio Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla" Sky Tg24

Alessandro Impagnatiello ha dimostrato una «spiccata capacità manipolatoria e ingannatrice». Lo scrivono i pm di Milano negli atti con cui hanno chiesto al gip la convalida ...(Adnkronos) – Giulia Tramontano, dalla scomparsa all’agghiacciante confessione del compagno Alessandro Impagnatiello. “Sono stato io”, la frase ripetuta più volte agli inquirenti dall’uomo che, nella ...