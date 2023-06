Giulia De Lellis rivela perché va in terapia

(Di venerdì 2 giugno 2023)Desi confida a cuore aperto con i suoi follower sui social eva in: ecco le sue parole L'articolo proviene da Novella 2000.

AncheDeha sentito il bisogno di ricorrere alle cure di uno psicologo e di sottoporsi a delle sedute di analisi al fine di affrontare alcuni traumi che avrebbe tenuto nascosti. E' quanto ...Chi èDeDeè nata il 15 gennaio 1996 a Zagarolo (Roma) . Diplomata all'Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno, durante gli studi ha iniziato a condividere le ...La nota web influencerDesi è aperta con i suoi numerosi fan, lasciandosi andare a un'amara confessione. Ha svelato un retroscena della sua vita privata tenuto nascosto per tutto questo tempo. In particolare ...

Giulia De Lellis, l'errore grammaticale diventa virale: i fan sottolineano con la matita rossa lo scivolone da leggo.it

Giulia De Lellis pubblica uno screen con un macroscopico errore grammaticale ripetuto più volte: la sua spiegazione ai fan (Video) Ieri sera Giulia De Lellis, influencer da… Leggi ...Giulia De Lellis, "in terapia per dei traumi": come si sente dopo le sedute dallo psicologo. Il video dell'influencer.