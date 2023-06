Giro dell’Appennino 2023 oggi in tv | orario | percorso | programma Gara dedicata a Rebellin

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilè arrivato all’edizione numero 84. Uninteressante, che vede cinque salite abbastanza impegnative, che sarà dedicato alla memoria di Davide, deceduto lo scorso 30 novembre dopo essere investito da un camion mentre si allenava.che inizia senza troppi problemi per i primi 50 chilometri, poi arriva il Passo della Castagnola, 2,9 chilometri al 5,3%. Si scende per poi dirigersi verso la seconda ascesa di giornata, il Passo dei Giovi (2,3 km al 4,5%). Rimane un continuo saliscendi: Crocetta d’Orero (9 km al 3,3%) a scaldare gli animi, poi ilsi inasprisce con Pietralavezzara (Loc. Vixella, 6.2 km al 7.7%) e Madonna della Guardia (6.9 km al 7.9%). Da qui mancheranno 25 chilometri al traguardo: discesa e pianura ...

La prima delle tante iniziative collaterali che caratterizzano l'84esimoin programma domani, venerdì 2 giugno . In tanti si sono dati appuntamento questa mattina al Centro ...Genova . Biciclette, bus, mezzi di trasporto merci. Le regole di buon senso per rispettarsi reciprocamente sulla strada ci sono. Applicandole, si può invertire il drammatico dato che certifica come ...La prima delle tante iniziative collaterali che caratterizzano l' 84esimoin programma domani, venerdì 2 giugno. In tanti si sono dati appuntamento questa mattina al Centro ...