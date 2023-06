Giorgia Meloni | prima volta al Quirinale per il 2 giugno | brindisi «alla Repubblica»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Siccome la star è lei,fa di tutto per non esserlo. Non si getta sulla festa, come se fosse la padrona della festa. «Ma figuriamoci, siamo in tanti...». Ed è...

Siccome la star è lei,fa di tutto per non esserlo. Non si getta sulla festa, come se fosse la padrona della festa. 'Ma figuriamoci, siamo in tanti...'. Ed è vero. Ma il debutto dida premier alla ...Il presidente ucraino non ha lasciato nulla al caso: lanciando il suo appello ai 45 leader,inclusa, della Comunità politica europea (Epc) riuniti in Moldavia al Mimi Castle. In un ...Il partito disi attesta al 29 per cento, senza variare rispetto a una settimana fa. Il partito di Elly Schlein rosicchia un +0,2 per cento arrivando al 20,6. Alle urne o nei sondaggi ...

L'"eroe" è in Moldavia, i leader europei di nuovo sono ai suoi piedi, sono "tutti uniti contro Putin" - sottolinea La Stampa. Il presidente Giorgia Meloni torna a ribadire che "l'Italia è in prima fil ...Dalla terrazza che abbraccia tutta Roma, Giorgia Meloni cerca di capire dov’è il suo posto. Quello che domina Montecitorio, l’ufficio da cui ha gestito le consultazioni per formare il suo governo.