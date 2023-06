Gigi D' Alessio | la romantica dedica d' amore per Denise Esposito

Gli ascolti della serata del primo giugno 2023 vedono vincitoreD'e il suo show musicale: ecco i dati ...D'si proclama vincitore con la messa in onda del programmaUno come te: ancora insieme su Rai 1 aggiudicandosi quasi 3.4 milioni di spettatori. Meno bene della scorsa settimana ...Una entrataccia a gamba tesa, quella di Pio e Amedeo , con Fabio Fazio e L ucia Annunziata 'spremuti' per benino dalle ironie dell'irriverente duo comico pugliese. Ospiti diD'- Uno come te , one man show musicale dell'amato cantautore napoletano andato in onda su Rai 1, i protagonisti di Emigratis e Felicissima sera (due successi della concorrenza, ...

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio in diretta su Rai1: ospiti e ordine delle canzoni Music Fanpage

Ancora una volta da Napoli parte un bellissimo messaggio di solidarietà. D'Alessio e i suoi fan hanno intonato 'Romagna mia' in Piazza del Plebiscito.Gigi canta e incanta. Non solo Napoli ma l’Italia intera. Il suo show su Rai1, da piazza Plebiscito, è un vortice di emozioni: ...