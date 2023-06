Gigi D’Alessio | dedica a Denise Esposito al concerto | “Ho scritto una canzone…”

Pagine di libri lette daBorruso. Alfio Scuderi firma la ... Rosmarie Tasca'Almerita presenterà "Ma perché è sempre Natale" ...Natale" Tra i titoli abbiamo "Marcovaldo" di Calvino con...Gran finale per l'undicesima edizione del concorso 'Ragazza We can dance' . La serata conclusiva della manifestazione, ideata da Stefano Piacenti e presentata da Dino Piacenti e dalla showgirl Ainett ...Dopo la festa bis del Maradona (prima c'era stato il classiconight da Piazza Plebiscito) diretta Rai in prima serata, "la domanda sorge spontanea", direbbe un napoletano illuminato (...

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio in diretta su Rai1: ospiti e ... Music Fanpage