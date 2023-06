Gialappa’s Show su Tv8 | anticipazioni 4 giugno 2023 | ospiti della terza puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Su TV8, domenica 4torna l’appuntamento con Giallappa’s. Loispirato a “Mai dire Gol” su Italia 1, sta riscontrando un ottimo successo, con gli sketch visionabili anche sul canale YouTube dell’emittente televisiva. Per l’occasione, Mago Forest sarà accompagnato nella conduzione da un grande ritorno nella televisione italiana: Cristina Chiabotto. Il ritorno in tv di Cristina Chiabotto conUn ritorno gradito quello di Cristina Chiabotto a TV8, considerato come mancava dalla televisione addirittura dal 2020. Nell’operazione nostalgia messa in piedi dal programma, non poteva mancare all’appello la sua persona, considerato come è stata un volto di punta di una vecchia Italia 1 che oggi non c’è più. Tra le sue esperienze televisive, duemusicali: il ...