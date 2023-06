Giacomo Urtis si è sottoposto a un nuovo intervento | ecco cosa si è rifatto

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 giugno 2023)negli ultimi giorni si èa un altrochirurgico che ha avuto come scopo quello di migliorare le labbra e cambiare il sorriso: un lip lift. Come riportato da Gossip.it: “durante l’operazione si asporta una piccola porzione del labbro superiore, la pelle che sta tra il vermiglio e il naso. In questo modo si ottiene l’effetto voluto: si solleva e si erge il vermiglio e si ha una bocca più voluminosa. Con questo tipo dila sutura del chirurgo deve essere perfetta, per nascondere al meglio, lungo il contorno naturale della parte inferiore del naso, la cicatrice“. Successivamente ha rivelato anche il costo, anche se– avendolo fatto nella sua clinica – non lo ha ovviamente pagato. “Il costo dell’operazione si aggira ...