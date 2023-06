Giacomo Urtis | il nuovo ritocco estetico non convince i fan | «Sembri proprio lei»

Il chirurgo delle vip ha mostrato le foto su Instagram del post ...negli ultimi giorni si è sottoposto a un altro intervento chirurgico che ha avuto come scopo quello di migliorare le labbra e cambiare il sorriso: un lip lift. Come riportato da Gossip.... prostata e polizia, Al Bano furioso per quello che gli è successo Articolo successivoha fatto un nuovo ritocco estetico

Giacomo Urtis ha fatto un altro intervento di chirurgia estetica: ecco di che si tratta e prime foto del r ... Gossip News

Nuovo intervento estetico per Giacomo Urtis: ecco cosa ha rifatto il chirurgo dei Vip e quanto costa l'operazione.Il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis si è sottoposto ad un nuovo intervento di chirurgia estetica che lui stesso ha spiegato ...