Giacomo Urtis | bufera sull’intervento per migliorare le labbra | “Si vedono solo i denti”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Quando si parla diè perché molto probabilmente si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. E così è successo anche questa volta, visto che il chirurgo dei vip ha deciso di fare una miglioria alle. Una svolta innovativa, secondo il suo punto di vista, che risolverebbe una volta e per tutte il “problema” dellesottili. L’operazione si chiama lip lift e il risultato è piaciuto tantissimo al diretto interessato, meno invece ai suoi followers.: un nuovo intervento chirurgico In queste ore,è finito sotto la lente di ingrandimento per un nuovo ritocchino. Si tratta di una vera e propria operazione, la lip lift, la quale ha come scopo quello dile ...

è atterrato a Palermo dove trascorrerà qualche giorno in compagnia di amici e ha documentato il prima, il durante e il dopo del suo viaggio da Milano alla Sicilia . Il chirurgo plastico ..., il nuovo ritocchino al volto fa discutere i follower sui social . ' Sto recuperando baby ', scrive nell'ultimo post l'ex protagonista del Grande Fratello . Dopo aver rimodellato l'...Una valanga di messaggio social perdopo l'ennesimo intervento. Molti lo paragonano a Loredana Lecciso. Un ritocchino, l'ennesimo per, e una valanga di commenti non certo carini. Per lui che li ha ricevuti ...

Giacomo Urtis, il nuovo intervento estetico Lip Lift non convince i fan: «Sembri Loredana Lecciso» leggo.it

Giacomo Urtis è atterrato a Palermo dove trascorrerà qualche giorno in compagnia di amici e ha documentato il prima, il durante e il dopo del suo viaggio da Milano alla Sicilia.Una valanga di messaggio social per Giacomo Urtis dopo l’ennesimo intervento. Molti lo paragonano a Loredana Lecciso. Un ritocchino, l’ennesimo per Giacomo Urtis, e una valanga di commenti non certo ...