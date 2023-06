Gf Vip 7 | Orietta Berti si scaglia duramente contro chi non accetta i figli omosessuali | “Che razza di mamme siete?”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ha appena compiuto 80 anni, artista poliedrica e versatile capace di reinventarsi anno dopo anno, stagione dopo stagione. In un’età in cui molti suoi colleghi iniziano a tirare le somme, la cantante continua a esplorare tutti i confini dell’arte e della televisione italiana. Dopo averla vista nelle vesti inedite di opinionista nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip e in attesa di sapere se tornerà a sedere sulla poltrona del reality show di Alfonso Signorini,è tornata alla musica, con due brani dal forte senso civile. Ne Il coraggio di chiamarlo amore laaffronta il delicato tema delle donne vittime di violenza, in Diverso parla dità. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’ex opinionista del Gf Vip ha affrontato proprio ...