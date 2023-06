GdS – Roma | Mou vuole rinforzi e uomo forte al fianco

(Di venerdì 2 giugno 2023) 2023-06-02 11:26:57 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: José chiede 23-24 elementi di pari valore e una figura alla Maldini: prestissimo potrebbe esserci l’incontro con i Friedkin Nella vita ci sono i matrimoni d’amore e quelli d’interesse. Se però si è degli Special One, qualche volta si riesce anche a combinare i due aspetti in maniera vincente. È quello che sta tentando di fare José Mourinho, dopo che la finale di Europa League persa col Siviglia lo ha condannato a una stagione da “zero tituli”. Le parole pronunciate sul prato e nel ventre dello stadio di Budapest e la notte insonne e furiosa trascorsa coi suoi fedelissimi racchiudono, infatti, tutte le possibili sfumature del suo pensiero, comprese le tentazioni sotto traccia del Psg (in cui il d.s. Campos lavora per portarlo) e dal Real Madrid (in cui comanda il presidente Florentino ...

Per questo Andrea Camilleri lasciò da ragazzo Porto Empedocle, dov'era nato, per arrivare nellanel secondo dopoguerra che voleva lasciarsi alle spalle i lutti del conflitto e costruire una ...Rientrato in magistratura nel 2009 è stato chiamato aa ricoprire l'incarico di ispettore generale capo del Ministero della Giustizia e nel 2016 è stato nominato al vertice degli uffici di ..., invece, visita di cortesia al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che del neo sindaco è stato il principale sponsor politico. Proprio il senatore di origini paternesi ha tirato fuori dal ...

Roma, poliziotta uccisa con tre colpi alla testa da un collega che poi si è ucciso Giornale di Sicilia

Pnrr, personale e bilancio sono i temi affrontati nella prima trasferta, ancora non istituzionale, a Roma per il neo-sindaco di Catania Enrico Trantino. La ...Tutti pazzi per il capitano del Lecce: base d’asta fissata a 15 milioni di euro Morten Hjulmand piace in Italia, alla Juve e alla Roma, ma anche all’estero. E spuntano nuove piste. Il calciatore è sta ...