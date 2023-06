Galeone | ' Allegri è determinato Mi ha detto che resta Vuole rifarsi con la Juve'

deve restare alla Juve! E lo sostiene uno che più volte in passato ha detto con grande ... racconta Giovanni, molto più che un ex allenatore e un maestro del tecnico bianconero. ...Juventus,assicura: 'rimane. Vlahovic e Chiesa sacrificabili'si è poi espresso sui singoli bianconeri e in particolare sui possibili sacrifici sul mercato di Vlahovic o Chiesa.deve restare!' Si può riassumere in queste parole il pensiero di Giovanni, ex tecnico e mentore di Massimiliano, alla Gazzetta dello Sport. Per l'allenatore bianconero non è stata una stagione facile e i risultati di certo non lo premiamo, ma secondo ...

Galeone: “Allegri Ecco cosa mi ha detto. Campionato Juve falsato. Max ha dovuto…” fcinter1908

Rivelazione di Galeone sul futuro di Massimiliano Allegri: “Me l’ha detto lui”. Le dichiarazioni del mentore dell’allenatore della Juventus ...Giovanni Galeone (mentore di Max Allegri ed amico del tecnico), ha parlato alla Gazzetta dello Sport della volontà di Allegri di proseguire o meno nella prossima stagione dicendo di aver sentito lo ...