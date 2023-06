Galaxy S23 Ultra | alimentatore e Watch5 Pro | sconto di 449€ per i 7 days Samsung

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una settimana di offerte per i dispositivi, i top dell’azienda sudcoreana sono scontati e includono l’e ilPro o gli auricolari bluetooth Buds2 Pro, ad esempio puoi ottenere unodiperS23Pro. Le offerte 7ofsono valide solo fino al 4 giugno o fino ad esaurimento scorte.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. HONOR Magic5 Pro scontato di 230€, Z Flip 4 di 470€, S22 di 341€ e iPhone 14 Pro Max di 220€S23da 1 TB ...