Galante | Felice per lo Scudetto del Napoli | su Spalletti e De Laurentiis

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 giugno 2023) A Radio Marte durante Marte Sport Live, è intervenuto Fabio, ex calciatore. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'intelligenza artificiale è uno strumento utile e naturalmente può essere applicato anche al calcio aiutando calciatori e preparatori. Senza dimenticare l'importante utilizzo del Var. Sono favorevole alle introduzioni di tutte queste novità. Sono molto contento che ilabbia vinto il campionato, faccio i complimenti alla società e al mio amico Luciano. Da sportivo sono felicissimo. L'addio di? Non me lo aspettavo ovviamente. Conosco bene Luciano, si dedica al lavoro 24 ore al giorno. Ha vissuto a Castel Volturno per preparare al meglio gli allenamenti e le partite. Non so come siano andate le cose, ma sono contento che abbia portato a termine un lavoro fantastico. ...