Gaeta “Primati&Delizie” | presentata la XV edizione | svelati tutti i nomi dei dodici premiati VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 2 giugno 2023)– Premiare le eccellenze sportive (e non solo)che si sono messe in evidenza nell’ultima stagione agonistica ma anche quelle culinarie che diventano, insieme agli atleti più bravi, ambasciatrici di un territorio. Rispecchierà questo format – e non potrà essere diversamente – la 15°di “Primati&Delizie”, la “Festa dello Sport a” che, organizzata L'articolo/ “Primati&Delizie”,la XVdeiTemporeale Quotidiano.