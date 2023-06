Funny Woman | la recensione | Gemma Arterton nell' erede ideale della signora Maisel

(Di venerdì 2 giugno 2023)è Sophie Straw alias Barbara Parker, una ragazza bionda e considerata troppo bella per poter essere anche divertente... eppure riuscirà a smentire le convinzioni di tutti in tv negli anni '60. Dal 2 giugno interamente disponibile su Sky Serie e NOW. Oramai è risaputo: se sei una persona piacente e di bell'aspetto - almeno per i canoninostra società - allora è davvero difficile, anzi impossibile, che tu possa essere anche divertente. Sfatare un mito però si può e ci ha provato prima Nick Hornby col suo romanzo intitolato sagacementee ora ci prova anche Morwenna Banks (già dietro il successo Apple Slow Horses) adattando il suddetto romanzoa serie omonima, uno Sky Original tutto british, dal 2 giugno su Sky Serie e NOW interamente disponibile. ...

... dolce come la glassa di un cupcake e graffiante come il classico humor inglese, la nuova serie Prodotta da Sky Studios con protagonista Gemma Arterton ( Quantum of Solace ), tratta dal ...Sfatare un mito però si può e ci ha provato prima Nick Hornby col suo romanzo intitolato sagacementee ora ci prova anche Morwenna Banks (già dietro il successo Apple Slow Horses ) ...Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tvDa stasera alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su Now , disponibile anche on demand, c'è la nuova- Una reginetta in tv . DaGirl , il romanzo di culto di Nick Hornby ,...

Funny Woman, la nuova commedia con Gemma Arterton da Hornby Agenzia ANSA

Gemma Arterton è Sophie Straw alias Barbara Parker, una ragazza bionda e considerata troppo bella per poter essere anche divertente... eppure riuscirà a smentire le convinzioni di tutti in tv negli an ...La recensione di Funny Woman, la nuova serie Sky Original diretta da Oliver Parker, con Gemma Arterton, Arsher Ali e Tom Bateman.