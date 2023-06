Frullatore sempre come nuovo | il trucco delle scuole di cucina è pazzesco

"Hopensato che l'amore da solo non potesse bastare, ed in effetti non sbagliavo. Alla fine ... Poi butta tutto in un grossoche continua a girare fino a quando il vortice diventa ...Ma ci sono stati dei traumi, alcuni li conoscete, altri no, che non mi hannofatto stare ... L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sente come se fosse stata messa in un: così, ...' Hopensato che l'amore - ha aggiunto - da solo non potesse bastare, ed in effetti non ... Poi butta tutto in un grossoche continua a girare fino a quando il vortice diventa troppo ...

Matrimonio a prima vista, è finita anche tra Solange e Michele: «L'amore non è bastato» Vanity Fair Italia