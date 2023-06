Fortaleza vs Bahia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilcercherà di ottenere quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna Brasileiro contro ilsabato 3 giugno. La squadra di casa ha raccolto 13 punti nelle prime otto partite della stagione e si trova al nono posto in classifica, mentre ilè sedicesimo e ha raccolto sette punti nelle prime otto partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha vinto per 2-0 contro il Vasco da Gama nell’ultima gara del Brasileiro il 27 maggio, ma nelle ultime tre partite ha vinto anche la CONMEBOL Sudamericana e la Copa do Brasil. La squadra di ...