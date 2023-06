Fondi | boato interrompe la messa | fulmine colpisce il campanile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ladi ieri sera, giovedì 1 giugno, nella chiesa di Santa Maria in Piazza a, è stata interrotta bruscamente da unche ha spaventato i fedeli che si trovavano nel luogo di culto. Prima la forte pioggia, ha raccontato Ilggero, poi il rumore fragoroso e, infine, anche la corrente è andata via. Nonostante ilil parroco ha proseguito laIl parroco, però, nonostante avesse sentito anche lui quel, anche per evitare che la paura prendesse il sopravvento tra la gente, ha proseguito con la sua omelia, nella speranza che, nonostante il temporale, gli animi dei suoi parrocchiani potessero rasserenarsi. E, forse, così è stato nell’immediatezza, ma poco dopo, al termine della, quando la gente ha iniziato ad uscire ...