Folgorata al Passetto di Ancona, uomo ferito mentre la soccorre ... Agenzia ANSA

Una donna di 50 anni è stata folgorata dopo avere pestato un cavo elettrico sulla spiaggia del Passetto ad Ancona e un uomo di 52 anni che ha cercato di soccorrerla è rimasto ustionato. (ANSA) ...Choc questa mattina alle Grotte del Passetto ad Ancona nel bel mezzo dei preparativi per la Festa della Repubblica. Una donna è rimasta folgorata da un cavo elettrico che ha calpesto ...