Foglieni | “Dai giovani una speranza nella ricerca | ogni scoperta è un passo avanti contro il cancro”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 giugno 2023) I quasi 150 lavori candidati datori under 35 provenienti da strutture ospedaliere e Università di tutta Italia sono un segnale importante di come laoncologica, in Italia, sia più viva che mai. La testimonianza arriva dalla partecipazione al Premio Marzia Galli Kienle, la prima a carattere nazionale, indetto da S.O.S., Solidarietà in Oncologia San Marco – San Pietro, che, giunto alla sua settima edizione, continua a sostenere l’attività deitori: 30 i finalisti, tra i quali un vincitore che durante la serata di Gala dell’8 giugno prossimo alla Cascina San Carlo di Caravaggio si aggiudicherà un premio del valore di 20.000 euro. Presidente dell’associazione S.O.S è Olivo, imprenditore e da sempre sensibile al tema della ...