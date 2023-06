Floris | principino sul pisello | alle prese col Santoro Scatenato

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Guardare i talk e non capire. In fondo è per questo che esistono, i talk: per non farsi capire, se sei pubblico basic senza accesso agli arcana imperii. Poi avvengono rare epifanie, e allora anche il più tordo dei distratti qualcosa capisce.(“Di martedì”) ospita, come intervistare Jack LaMotta. Finché si cazzeggia di Schlein, guerra, “fai un partito?”, è il solito show.sorride, porge la battuta, incassa l’applauso. Finché si passa a Fazio e Annunziata, eosa quel che non deve: “Non li sopporto”. Ohibò. Fazio? E’ rientrato in Rai grazie alla politica, non per “i buoni uffici dell’agente che poi è anche tuo e di molte star”. D’improvvisoè sulla punta dello sgabello, scomodo come unsul: ...