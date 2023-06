Fitto | Festa della Repubblica è dimostrazione di unità e ci dà la forza di proseguire il lavoro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 “Una sfilata splendida che mette insieme valori e tradizioni, e che rappresenta le grandi potenzialità di questo Paese. E che ci dàdiil nostroa livello istituzionale e non solo perché è una grandedi”, le parole del Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele, dopo la Parata del Due giugno ai Fori Imperiali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev