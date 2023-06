Fiorentina | tris al Sassuolo e ottavo posto Aspettando Torino - Inter

Laal 20' chiede un rigore: Rogerio agisce fallosamente ma il tutto avviene fuori area e il direttore di gara lo considera solo duello di gioco. Il Sassuolo si fa vedere una volta in ...... specialmente da quando l'Italia ha calato ildi finali ( Inter , Roma poi ko col Siviglia e) come non succedeva da tanto tempo in Europa. Il calcio nostrano puntata all'ein plein in ...... specialmente da quando l'Italia ha calato ildi finali (Inter, Roma e) come non succedeva da tanto tempo in Europa. Il calcio nostrano puntata all'ein plein in una sorta di all - in ...

Tris Fiorentina prima della Conference: Sassuolo ko in nove uomini Corriere dello Sport

Cabral, Saponara con una magia e Nico Gonzalez confezionano la vittoria in casa dei neroverdi, che chiudono con due rossi ...Il Lucera riparte dalle fondamenta. E dopo aver provveduto a confermare mister Palmieri in panchina, è passato ai quadri dirigenziali dove, nelle ultime ore, si sono registrate altre tre conferme. A p ...