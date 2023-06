Fiorentina | Barone | «Italiano ha un contratto e va rispettato»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Joe, braccio destro del presidente dellaRocco Commisso, ha parlato del futuro di VincenzoJoe, braccio destro del presidente dellaRocco Commisso, ha parlato a DAZN. PAROLE – «L’orgoglio è su tutto il lavoro che si fa.ha une va, poi in occasione di determinate partite escono fuori notizie che vogliono destabilizzare l’ambiente. Il nostro futuro è il Viola Park e la valorizzazione del Settore Giovanile. Stadio? Era uno dei tre punti quando siamo arrivati, insieme ad andare in Europa e al centro sportivo. Lanon metterà del capitale nel Franchi e ci godiamo il Viola Park».

... specificando come il presidente del Napoli si sia già preoccupato di parlarne con Joe, presidente della, disposto ad accettare la partenza di Italiano, magari in cambio di Demme o ...CENTROCAMPISTI: Onofrio: vice di Beppe Materazzi nella Casertana e nel Bari, ha allenato l'... ATTACCANTI: Francesco Baiano : dopo aver giocato ine Derby County, è stato vice - ...Ferrara Giuseppe gia Vice Podesta', dal 25 - 7 - 1943 all'11 - 12 - 1943, 2) Militello... 7 'FlLO SPINATO" (Reduci), due candidate, Luci Pierina e lmpellizzeri. Tanto per la memoria ...

Fiorentina, Joe Barone: "Franchi aperto per la finale di Conference" Corriere dello Sport

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a DAZN del futuro del tecnico Vincenzo Italiano rispondendo ai rumors di un possibile passaggio al Napoli: “Siamo orgogliosi del lavoro ...Si parla tanto di quello che sarà il futuro di Vincenzo Italiano accostato a Juventus e Napoli in queste ultime settimane per diventare il nuovo allenatore. Ma in casa Fiorentina sono sicuri di come a ...