Fiorentina | ag Cabral | «Futuro al Milan? Vi svelo la verità»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le parole di Luis Portela, agente di Arthur, suldell’attaccante dellae sull’interesse delLuis Portela, agente di Arthur, ha parlato a Ge.globo.com deldell’attaccante della. LE PAROLE – «Ho letto articoli secondo i qualiavrebbero un accordo verbale, ma è una speculazione a tutti gli effetti. Non c’è niente in questo momento.è concentrato esclusivamente sulla: vuole vincere la finale di Conference League. Dopo la fine della stagione si parlerà di tutto».

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della finale di Conference contro la Fiorentina. Nel West Ham che mercoledì prossimo affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League c'è un italiano che gioca da tanto tempo in Inghilterra. Solo Gianfranco Zola ha fatto più presenze di Angelo Ogbonna. Fra i nomi in lizza ce n'è uno nuovo: quello di Arthur della Fiorentina. Per i Viola il calciatore non è incedibile ed ha un valore di circa 20 - 25 milioni di Euro.

Il match apre l'ultima giornata di campionato 2022-2023. La Viola con la testa alla finale di Conference League DIRETTA (ANSA) ...Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Marchizza; Harroui, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Terzic; Castrovilli, ...