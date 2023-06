Finti tecnici Enel derubano 79enne a Napoli | arrestati

(Di venerdì 2 giugno 2023)si sono introdotti in casa con il pretesto di un nuovo contratto eunaapprofittando della distrazioneuna. I Carabinieri della stazione diCapodimonte hanno eseguito un ordinanza degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del del Tribunale disu richiesta della locale procura. A finire ai dominciari V. C., classe 1993 e D. E. classe 1998, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono gravemente indiziati di un furto commesso nell’abitazione di unanapoletana. I due si sarebbero presentati alla porta dell’anziana come ...

... sono stati usati anche i cani per la ricerca di () dispersi all'interno della scuola ed è ...raggiungere le aree di attesa individuate dall'apposito Piano comunale ed è stata seguita dai'......" l'appellativo con il quale vengono definiti in maniera dispregiativa i "repubblicani". Ma l'ex inquilino della Casa Bianca non si è fermato qui, ha anche ironizzato sui problemiche ...... ha provato a sdrammatizzare il governatore della Florida a proposito dei disguidiche ...(Republican in name only) l'appellativo con il quale vengono definiti in maniera dispregiativa i '...

Controlli di falsi tecnici in casa, Veritas: «Attenzione ai truffatori» VeneziaToday

Si fingono tecnici dell'Enel e derubano una 79enne. È successo a Napoli, dove due uomini, un 30enne e un 25enne, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di applicazione degl ...Napoli, truffa dei finti tecnici Enel ad un'anziana: due arresti. Approfittando della distrazione della 79enne, le avrebbero rubato 1800 euro ...