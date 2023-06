Finale Fa Cup 2023 | le probabili formazioni di Manchester City-Manchester Utd

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 giugno 2023) La stagione del calcio inglese si avvia alla conclusione con l’ultimo atto rappresentato dallaFa CuptraUtd, in programma sabato 3 giugno, alle ore 16, presso lo stadio Wembley.FA CUP: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Citizens di Pep Guardiola stanno vivendo una stagione entusiasmante avendo conquistato la Premier League e ladi Champions League, la seconda negli ultimi tre anni. Nel trofeo nazionale, ilha eliminato al terzo turno il Chelsea per 4-0, per poi ripetersi in quello successivo contro l’Arsenal per 1-0. Agli ottavi, si è imposto sul campo del Bristol per 3-0, mentre ai quarti ha fatto fuori il ...