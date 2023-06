Finale Champions | Uefa non cambia arbitro

(Di venerdì 2 giugno 2023) su Tg. La7.it - Due vicende, due finali. Szymon Marciniak partecipa (lunedì) ad un evento organizzato dal leader di estrema destra polacco e per alcune ore dalla diffusione ...

... sembra che la Uefa lo estrometta come direttore di gara dalladiLeague tra Inter e Manchester City. Poi le scuse di Marciniak: "Non ho mai supportato partiti politici, mi dissocio ...I dettagli Le reazioni sui social dell'aggressione dei tifosi Roma all'arbitro Taylor e le polemiche per la designazione delladiLeague tra Inter e Manchester City. Quanto successo ...Le recenti sfide di Conference ed Europa League tra Roma e Feyenoord hanno portato la rivalità tra i due club ai massimi livelli. Già dopo ladi Tirana dello scorso anno, il club di Rotterdam aveva accusato il colpo, scagliandosi più volte contro la società giallorossa. La recente eliminazione dall'Europa League di quest'anno ad ...

Finale di Champions, dall'Inghilterra fino a Francia e Germania: #InterSaveFootball va in tendenza sui... Fcinternews.it

L’UEFA decide di non cambiare. Marciniak, che lo scorso 29 maggio avrebbe partecipato ad una manifestazione del partito di estrema destra polacca Confederacia, è stato confermato per dirigere la final ...L'Inter si prepara alle ultime due gare ufficiali della stagione. Poi ci sarà spazio anche per ripensare al futuro societario ...